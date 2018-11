Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca Tudorel Toader s-a remarcat foarte mult ca ministru al justitiei, insa in cazul in care PSD il va remania, el nu se poate opune. "Tudorel Toader este un ministru independent pe locul PSD-ului. Este la recomandarea mea, sustinut de noi. Aprecierea mea si a colegilor mei fata de Tudorel Toader este una foarte buna, e un ministru care mie mi se pare ca s-a remarcat foarte mult nu numai ca ministru al Justitiei, dar ca ministru al intregului cabinet sau in comparatie si cu ceilalti colegi. El a avut o performanta pe care as vrea s-o vad…