Tăriceanu, despre nemulțumiții din ALDE: Am un singur mesaj „Intotdeauna am stat de vorba cu toți colegii. Am un singur mesaj: orice problema poate sa fie discutata, dar sa discute in forurile statutare ale partidului. Discuțiile care se fac la televizor ma fac sa ma gandesc ca exista un alt plan, un plan alternativ care este in afara discuției din partid", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu, intrebat marți, la Parlament, ce mesaj are pentru colegii nemulțumiți din ALDE. Mai mulți lideri ALDE și-au aratat nemulțumirea in legatura cu decizia privind Pro Romania. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

