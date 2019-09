Președintele ALDE a raspuns ca e democrație in partid și a dat de ințeles ca rabufnirile sunt personale, bazate pe conflicte mai vechi.

”ALDE nu e genul de partid in care sa existe intotdeauna unanimitați. Ca-n orice partid democratic, sunt puncte de vedere diferite. Aceste puncte de vedere diferite se bazeaza și pe anumite considerente de ordin personal, anumite raporturi care au funcționat intre diferite persoane in trecut și care rabufnesc mai mult sau mai puțin puternic in anumite momente. Nu exista motive sa ne temem ca sunt și voci care au dreptul sa se exprime și care nu sunt…