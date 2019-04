Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei este "factorul cheie" in procedura de punere in acord a articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale si, probabil, acesta are in vedere elaborarea unei ordonante…

- Guvernul Dancila se reuneste, miercuri, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria, pentru sedinta saptamanala. In urma cu o zi, premierul Viorica Dancila a discutat, la Parlament, in biroul liderului PSD Liviu Dragnea, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader si cu partenerul de la ALDE, Calin Popescu…

- Ministrul Justitiei ii transmite presedintelui Klaus Iohannis ca, daca vrea sa elimine din Constitutie posiblitatea de a se da ordonante de urgenta, sa initieze o procedura de revizuire a Legii fundamentale. "Declaratii am auzit si eu zilele trecute. Faptul ca va propune la referendum sa nu mai existe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca se justifica urgenta modificarii codurilor penale, intrucat sunt multe decizii ale Curtii Constitutionale si Directive europene care trebuie transpuse in legislatia penala, precum confiscarea extinsa si consolidarea prezumtiei de nevinovatie.

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania cere Parlamentului, Președintelui Romaniei, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii și partidelor politice sa coopereze loial și transparent pentru transpunerea de urgența in legislație a tuturor deciziilor Curții Constituționale și a Directivelor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, sugereaza ca nu se poate vorbi de o intarziere din partea Ministerului Justiției in ceea ce privește modificarea codurilor penale, precizand, pe Facebook, ca a prezentat Guvernului in iulie și noiembrie 2017 proiectele de legi."Doua precizari:1. In iulie 2017, ...

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, vineri, ca prioritatea Parlamentului este sa puna Codul Penal și Codul de Procedura Penala in acord cu deciziile CCR, deoarece „un cod cu peste 70 de texte declarate neconstituționale nu este unul care sa aiba o viziune de politica penala”.Norica…