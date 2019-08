Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii ALDE care nu se retrag din Guvern vor fi exclusi din partid, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu."Pe calea de consecinta a deciziei de a iesi de la guvernare, Biroul Politic si Delegatia Permanenta au hotarat retragerea ministrilor din Guvern si cei care…

- Ministrii ALDE care nu se retrag din Guvern vor fi exclusi din partid, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu. "Pe calea de consecinta a deciziei de a iesi de la guvernare, Biroul Politic si Delegatia Permanenta au hotarat retragerea ministrilor din Guvern si cei care nu vor face…

- Liderii ALDE s-au intalnit, luni dupa amiaza, in urma ședinței de coaliție cu PSD, și au decis ieșirea de la guvernare. ALDE a votat la pachet cele patru puncte puse pe ordinea de zi a ședinței: denunțarea protocolului cu PSD, retragerea de la Guvernare, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a cerut colegilor sai de partid, intr-un mesaj pe WhatsApp, sa fie pregatiti sa participe saptamana viitoare la sedinte ale structurilor de conducere ale formatiunii, in care sa se aprobe constituirea aliantei politice ALDE – PRO Romania si a aliantei electorale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți ca este surprinsa de declarațiile liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu și ca nu înțelege ce nemulțumiri are întrucât are miniștri în guvern, subliniind ca toate acuzațiile facute în spațiul public sunt ”total nefondate”…

- Premierul Viorica Dancila va participa, miercuri, de la ora 13.00, la ședința senatorilor PSD, in cadrul careia se va discuta despre susținerea pentru un nou mandat de guvernator al BNR pentru Mugur Isarescu.Citește și: Radu Tudor, intrebare de 1000 de puncte pentru Rareș Bogdan: Sa ne spuna…

- Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca de saptamana viitoare prezența la plenurile Parlamentului sa fie obligatorii pana la data de 1 iulie, iar liberalii care vor absenta de la moțiunea de cenzura ar putea fi excluși din partid, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX.Citește și: Dumitru…