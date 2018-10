Tăriceanu, despre MCV: România nu e premiată pentru asta „De cand e raportul MCV, de 11 ani, ne indica faptul ca Romania face progrese permanente, dar nu ajunge niciodata la linia de sosire. A tinut o tacere care nu e in regula legat de existenta protocoalelor, dati-mi voie sa spun ca astept cu curiozitate raportul MCV. De la patru recomandari de la inceput, am ajuns la 12. Romania nu a deraiat, raportul spunea mereu ca avem progrese. Avem si la Bruxelles persoane care vor sa isi justifice existenta, sunt salarii bune, pozitii confortabile, pensii de exceptie, nu e corect ce s-a intamplat cu MCV. In Bulgaria nu s-a facut nimic de 11… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca rezultatele celui mai recent Eurobarometru vor fi intens comentate la noi, cu precadere in ceea ce privește atitudinea cetațenilor fața de Uniunea Europeana. Cap de afiș va fi, probabil, scaderea de zece procente – foarte abrupta, conform standardelor acestei cercetari – a popularitații…

- Averile ascunse de infractori vor putea fi confiscate mai rapid si in Romania, dupa ce Parlamentul European a aprobat, recent, un set de masuri pentru a facilita si accelera cooperarea transfrontaliera.

- Un nou atac la Bruxelles si la instituiile europene. Vicepremierul Paul Stanescu afirma ca „nu trebuie sa se amestece cineva in treburile interne ale unei tari” atunci cand alesii cetatenilor au votat niste legi ale justitiei considerate de CCR ca fiind constitutionale. Reprezentantul Executivului a…

- "Eu am vazut o serie de lucruri care sunt taxate de presa ca gafe si care n-au nicio legatura cu o actiune gresita. Sigur ca se poate intampla oricui sa faca si greseli si nimeni nu e scutit de astfel de greseli. Si eu cand eram prim-ministru poate am facut greseli sau sigur am facut greseli. …

- „Prezența prim-ministrului Viorica Dancila la Bruxelles și discuțiile avute cu liderii politici din Parlamentul European sunt cat se poate de firești, acestea inscriindu-se in linia acțiunilor de pregatire in vederea preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor,…

- "Discutia, care trebuia sa dureze spre 45 de minute, a durat spre doua ore. Mi-am alocat timp, in asa fel incat, cu argumente, sa incerc sa le aduc la cunostinta cat mai multe lucruri cu care sa-si faca o parere mai completa. Politizarea, atitudinea bazata pe considerente pur ideologice functioneaza…

- Pentru prima data, o orchestra simfonica din Romania, Orchestra Simfonica București, concerteaza in Parlamentul European de la Bruxelles, la invitația europarlamentarului social democrat, Claudia Țapardel. In contextul Zilei Mondiale a Turismului si al Anului European al Patrimoniului…

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…