Tariceanu, despre legea defaimarii: Responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, interesul national si imaginea Romaniei sunt afectate

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, cu privire la o eventuala lege a defaimarii, ca "responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, iar interesul national si imaginea Romaniei sunt afectate"."In conditiile in care vad ca defaimarea ajunge…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca majorarea salariilor poate sa duca la un puseu inflationist, dar ca trebuie avuta in vedere cresterea salariilor. El a mai spus ca in privinta ratei inflatiei o responsabilitate revine BNR."Avand in vedere ca majorarile salariale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa dea curs solicitarii liderului PSD, Liviu Dragnea, privind propunerile de ambasadori. Tariceanu a subliniat insa ca acest lucru este apanajul Guvernului si al presedintelui, atentionand…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au trimis o scrisoare catre Banca Centrala in care cer explicatii despre ce se intampla cu dobanzile si cu inflatia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Absorbtia fondurilor europene este ingreunata de Legea achizitiilor publice, interesul fiind sa existe o "legislatie mai supla" in acest sens, a declarat joi presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu are niciun fel de responsabilitate in chestiunea interconectarii sistemului de gaze Bulgaria - Romania - Ungaria si Austria si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, a precizat miercuri liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian.…

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere…

- Dragnea, reactie dupa declaratiile lui Kovesi: Sunt foarte linistit. Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost incalcata Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, joi, de jurnalisti, sa aiba o reactie la declaratiile procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el raspunzand, ironic, ca este „foarte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate "sa ramana indiferent" la "dezvaluirile extrem de grave" ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga. "Eu cred ca presedintele tarii, mai ales ca are o responsabilitate directa in ceea ce inseamna numirea procurorului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca Darius Valcov trebuie sa ramana in aparatul guvernamental, dupa condamnarea in prima instanța la 8 ani de inchisoare. El afirma ca nu este o decizie definitiva a instantei, iar acesta are aceleasi drepturi ca orice cetatean. „Pana la condamnarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a TLDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia urmand sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI. El a precizat ca a fost invitat de președintele acestei Comisii, Claudiu Manda, și a confirmat participarea.”Am discutat cu domnul Claudiu Manda. Dumnealui m-a invitat la Comisie și bineințeles ca voi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, ca a renuntat la SPP. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele Senatului este de parere ca declarațiile facute de șeful statului, Klaus Iohannis, la ceremonia depunerii juramantului de spune de investitura de noul Guvern nu au decat „o pura valoare politica”.

- Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna au transmis un mesaj catre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu in care afirma ca modificarile la legislatia penala operate de guvernul tehnicrat s-au facut cu respectarea procedurilor. Cei doi afirma ca ”in guvernul tehnocrat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma eșecul majoritații PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere președintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. Romania are nevoie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. El a adaugat ca nu are informatii…

- Liderul ALDE le-a transmis un mesaj public partenerilor social-democrati din cadrul Coalitiei. Pe fondul “framantarilor” aparute in tabara PSD, dar si a recentului Comitet Executiv al PSD-ului, Calin Popescu Tariceanu a stat, marti, de vorba cu Liviu Dragnea. De la care a aflat ce anume s-a discutat…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- In timp ce ASR Margareta, Custodele Coroanei, anunta ca va petrece Craciunul si Revelionul la Savarsin cu sotul si surorile sale, Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta informala cu presa, ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului, iar membrii Casei Regale pot sta la Savarsin. Declaratiile vin in contextul in care Executivul va da aviz negativ pe legea privind Statutul Casei Regale. "Romania…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), a afirmat, joi, ca Polonia este o tara care merita toata admiratia, "pentru ca stie sa isi respecte valorile, traditiile, independenta si suveranitatea", potrivit Agerpres. Declaratiile lui Tariceanu vin la o zi dupa ce Comisia Europeana a declansat…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa care modifica legea ANI si care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI, la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007-2013, inceteaza de drept. PSD-ALDE nu ar…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…