- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- „Cineva m-a intrebat astazi daca am fost surprins de declaratiile facute ieri, in special de doamna procuror Moraru si vreau sa va spun ceva: nu am fost surprins. O sa va mire, poate. Aseara nu am avut decat sentimentul ca iese la suprafata ceea ce spun de foarte multa vreme, si anume ca Romania este…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la oportunitatea mentinerii lui Darius Valcov in aparatul guvernamental, ca, pana la o decizie definitiva a instantei, acesta are aceleasi drepturi ca orice cetatean. "Pana la condamnarea definitiva, domnul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca secretarii de stat ai ALDE isi vor pastra functiile „dupa cum le-o fi norocul“, evaluarea lor nefiind incheiata inca si trebuie sa isi asume ca sunt numiti politic si, daca se impune, pleaca odata cu Guvernul.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- Tariceanu a spus, joi, la Arad, in cadrul unei conferinte de presa, ca pachetul de legi de reforma a justitiei are scopul consolidarii acesteia, in pofida “tipuriturilor” celor care protesteaza. “Pachetul de legi de reforma a justitiei are urmatorul scop, in pofida sloganurilor pe care le…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti, la Arad, despre modificarile aduse legilor Justitiei, aratand ca acestea sunt necesare “pentru consolidarea Justitiei”. “E la moda sa discutam despre coruptie, dar din pacate lumea vede doar coruptia financiara. La…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost "menit sa imparta Romania in doua". "Inaintea zilei de 1 Decembrie,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit luni pe viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia, Karl Erjavec. Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES discuțiile dintre cei doi oficiali au evidențiat interesul reciproc pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, despre DNA reprezinta 'o libertate de exprimare'. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sesizat, miercuri, CSM, dupa ce Calin Popescu Tariceanu afirmase, in aceeasi…

- Decizia a fost luata de conducerea Parlamentului. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca a fost majorat si timpul de dezbatere. Parlamentarii UDMR se vor abtine la motiunea de cenzura.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Punerea sub sechestru a averii lui Liviu Dragnea l-a scos din tatani pe presedintele Senatului, care spune ca masura demonstreaza ca DNA ”face justitie selectiva”. Modul in care evolueaza dosarul TelDrum i-a risipit ultimele dubii lui Calin Popescu Tariceanu si l-au convins ca DNA e pe cai gresite.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marți, la Parlament, un atac dur la adresa DNA. “DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justiție selectiva și ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta o sfidare a instituției Parlamentului. Tariceanu a calificat drept…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-ar duce sa stea alaturi de „acel domn care functioneaza…