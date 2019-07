Stiri pe aceeasi tema

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiilor privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul nu va mai da nicio ordonanta pe Justitie, iar acest lucru inseamna ca nu va da ordonanta nici pentru desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor (SIIJ). Dancila a precizat ca daca cineva greseste, inclusiv in justitie, trebuie sa plateasca.

Summitul UE care se desfasoara duminica la Bruxelles a fost suspendat de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al Consiliului, Preben Aamann.

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța prioritațile partidului pe care il conduce, chiar in timpul discursurilor din Parlament pe tema moțiunii de cenzura."Cele 8 prioritati de guvernare - PRO Romania

Mircea Badea a analizat, joi seara, pe pasa cu "Sinteza zilei", fotografia zilei de joi, un instantaneu de la semnarea acordului politic inițiat de președintele Klaus Iohannis. Alaturi de șeful statului apar liderul USR, Dan Barna, in stanga acestuia, liderul PNL, Ludovic Orban, in dreapta lui Klaus…

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine cu toate fortele motiunea de cenzura, dar a uitat sa precizeze ca formatiunea pe care o reprezinta nu are niciun parlamentar, a afirmat miercuri presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta. El a amintit ca parlamentarii Pro Romania vor vota la vedere…

Atac dur lansat de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa PSD. Dupa ce in urma scorului obținut de partidul sau la alegeri atat el, cat și alți grei din PSD care i s-au alaturat in proiectul nou format au fost invitați sa revina in partid. Totul se intampla la o zi dupa ce liderul PSD, Liviu…

Liderul ALDE, Calin-Popescu Taricean, a afirmat vineri dimineata, cu ocazia vizitei Papei in Romania, ca spera ca valorile pe care le reprezinta Papa Francisc sa-i inspire pe toti romanii. Un mesaj similar a avut si presedintele Pro Romania, Victor Ponta, care a precizat ca evenimentul reprezinta un…