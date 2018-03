Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca majorarea salariilor poate sa duca la un puseu inflationist, dar daca ramânem cu salarii mici, sa nu mai jelim ca pleaca medicii, profesorii, muncitorii calificati.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca a vazut doua tipuri de reacție dupa vizita prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in Romania. Acesta spune ca au fost politicienii au criticat tara și alții care au avut o poziție de “verticalitate si in conformitate cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara – ceea ce i-a adus aminte de comunism – si una pe care ar numi-o de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, Hamid Moayyer, ocazie cu care a exprimat dorinta partii romane de a dinamiza relatiile economice si de a amplifica volumul schimburilor comerciale. "Presedintele Senatului,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit joi pe Safdar Hayat, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, in vizita de prezentare, l-a felicitat pentru numirea in functie si l-a asigurat de sprijinul Senatului in demersurile de promovare a relatiilor bilaterale romano-pakistaneze. …

- Tariceanu: Daca sefa DNA se crede mai presus de lege, nu pot accepta Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare, fiind trecute in revista stadiul actual si perspectivele de consolidare a relatiilor bilaterale si ale cooperarii parlamentare,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, dupa Adunarea Parlamentara a Mediteranei (APM) ca Romania a devenit membru al acestei adunari din 2017, iar lucrurile pe care le avem in comun cu aceasta familie sunt mai multe decat cele care ne diferenteaza.„Cateva elemente…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. "Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a pledat, joi, in intalnirea cu ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, pentru dialog si "comunicare deschisa si constanta" si a subliniat importanta asigurarii de catre partenerii apropiati ai Romaniei a unor abordari…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, joi, 8 februarie 2018, cu E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Intalnirea a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte de interes actual ale agendei bilaterale, in contextul reciproc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- "(...) statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reactiile din ultima perioada ale liderilor Uniunii Europene, referitoare la Romania, au aratat ca exista o denaturare a informatiilor care ajung la forurile europene.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, marti, ca Romania este „sub asaltul” „statului paralel", al celor care „au ajuns sa fie corpuți de putere” si ca ALDE, partidul pe care il conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut marti ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel”.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca actiunile miliardarului american George Soros prin care "o minoritate galagioasa" doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii reprezinta "un demers pervers". El a facut aceasta declaratie in contextul in care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax, referitor la reactiile externe privind modificarile din sistemul judiciar, ca exista o informare superficiala a celor care au luat pozitie. "Constat cu regret ca exista o informare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat ca nu reprezinta un lucru grav afirmatiile "foarte ponderate si care denota anumite rezerve" facute de catre presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, privind modificarea legilor justitiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii. El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are nedumeriri dupa ce a citit scrisoarea prin care ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la „toate partile implicate” in procesul de reforma a justitiei „sa evite orice actiune care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite &"nedumeriri&" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi &"rezultatul

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si senatorul USR Mihai Gotiu au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului, cei doi acuzandu-se reciproc de incalcarea regulamentului Senatului, potrivit NEWS.RO.”Vreau sa-i transmit domnului presedinte, si sa-i transmiteti…