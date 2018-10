Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, referitor la impozitarea nuntilor, ca nu ii place ”sistemul acesta de delatiune”. Obligatia declararii veniturilor apartine prestatorului de serviciu, a afirmat Tariceanu.

- Legea impotriva spalarii banilor a fost adoptata in senat in decursul serii de luni. Din pacate, multe dintre amendamentele votate nu au fost agreate de senat și au suparat opoziția anti-PSD. Inainte sa ajunga in camera deputațillor, proiectul de lege al Guvernului privind prevenirea și combatarea spalarii…

- Proiectul de lege privind declararea voluntara si stimularea fiscala a avut si un aviz din partea unui expert international in domeniul combaterii spalarii banilor, in partea ce tine de Conformarea Fiscala Voluntara (CFV), adica amnistia capitalului. Autor al expertizei este Yehuda Shaffer, procuror…