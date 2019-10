Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care a anunțat deja public ca va susține in Parlament guvernul liberal, lanseaza un val de critici la adresa echipei lui Ludovic Orban. Tariceanu considera ca in acest Guvern sunt prea puține femei și, totodata, este greșita numirea lui Nicolae Ciuca…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Negocieri cu toate partidele …

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, dupa discutiile cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca formatiunea va sustine Guvernul propus de acesta, care trebuie sa fie monocolor. El a spus ca s-au finalizat discutiile privind cele 12 conditii si cerinte pe care ALDE le-a formulat.…

- Delegațiile PNL și PMP, ce negociaza susținerea și componența noului Guvern de la București, in frunte cu Ludovic Orban, desemnat de catre șeful statului roman, au convenit asupra inființarii unei instituții speciale care sa gestioneze relația cu Republica Moldova, transmite libertatea.ro .”Am agreat…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…