Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a oferit detalii joi, 8 noiembrie, prin intermediul unui comunicat, cu privire la cererea de urmarire penala adresata Parlamentului, pe numele președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu și a dosarului deschis pe numele sau. DNA precizeaza, intr-un raspuns…

- Intrebat daca a fost citat de procurori in dosarul in care DNA il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu ca a luat mita 800.000 de dolari de la o firma austriaca, Eugen Teodorovici a declarat ca "nu am astfel de informații și chiar nu ma preocupa astfel de aberații și de idioțenii. Daca ma cheama…

- DNA îl vizeaza pe Calin Popescu-Tariceanu într-un dosar despre o presupusa mita de 800.000 de dolari. ”Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savârșire a unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie…

- Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 – 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca, se arata intr-un raspuns al DNA trimis AGERPRES. ‘Procurorii…

- Procurorii DNA anunta ca in cazul sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale…

- DNA anunța, oficial, ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanții unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorala, scrie…

- Precizarile DNA cu privire la dosarul în care este vizat Calin Popescu-Tariceanu vorbesc despre o presupusa mita de 800.000 de dolari pentru actualul șef al Senatului, anunța Realitatea TV.

- ''Domnule Tariceanu, dumneavoastra ați fost ascultat, filat, vreme de 7 - 8 ani de zile in dosarul Microsoft. La un moment dat, ați primit o hartie potrivit careia acțiunea penala s-a incheiat, motiv pentru care onorata procuratura va informeaza ca ați fost ascultat și nu s-a gasit nimic. S-a redeschis…