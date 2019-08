Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la alegerile prezidentiale, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, nu ar fi vorbit in discursul de intrare in cursa electorala pentru un nou mandat despre bilantul ultimilor 5 ani pentru ca ar avea "zero realizari". "Am urmarit discursul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat vineri pe Facebook ca președintele Klaus Iohannis, in loc sa-și prezinte realizarile dupa 5 ani de mandat, a adoptat strategia electorala a lui Traian Basescu:„Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL,…

- "Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut joi demisia ”necondiționata” din funcție a președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de ”grave tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal”. Solicitarea, formulata pe Facebook de Tariceanu, vine dupa ce Curtea Constituționala…

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Liderul ALDE a cerut luni Consiliului Superior al Magistraturii sa acționeze pentru a descretiza „de urgența” protocoalele secrete dintre SRI-DNA și instanțele de judecata. Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca președintele Klaus Iohannis „ar trebui sa faca ceva concret pentru independenta reala a Justitiei”.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Consiliului Superior al Magistraturii desecretizarea anexelor raportului Inspecției Judiciare privind aplicarea protocoalelor SRI-DNA. Tariceanu mai solicita președintelui Klaus Iohannis sa prezideze ședința Consiliului și sa se asigure ca anexele vor…

- „Ca urmare a dezvaluirilor din mass-media privind raportul Inspecției Judiciare despre protocoalele secrete dintre SRI-DNA-instanțe de judecata, care ar conține 19 anexe secretizate, CSM trebuie sa acționeze pentru desecretizarea lor de urgența. Este necesar ca toate datele din acele protocoale ilegale…