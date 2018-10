Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca Romania, in pofida criticilor aduse tarii noastre in Parlamentul European, trebuie sa arate ca are deschidere catre dialog, atat cu Comisia Europeana (CE), cat si cu Comisia de la Venetia. "Nu sunt incantat de postura in care s-a aflat astazi Romania. (...) Sa nu ne mire ca dupa ani de zile in care am exportat disputele politice interne la Bruxelles, ne trezim in fata unei astfel de situatii. Pe de alta parte, sigur ca CE nu este deloc confortabila cu aparitia acestor protocoale care dovedesc fara putinta de tagada ca in Romania putem…