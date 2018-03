Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, despre deplasarile in strainatate ale alesilor: Trebuie strans putin surubul Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca banii pentru deplasarile in strainatate ale senatorilor trebuie cheltuiti proportional, in fiecare luna, altfel nu se vor incadra…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ideea lui Liviu Dragnea și arata ca este necesara o analiza serioasa a ambasadorilor Romaniei in strainatate, pentru ca mulți dintre ei nu fac nimic pentru țara noastra. ”Foarte utila! Observ și eu ca sunt unii ambasadori care au activitate de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA &"este pe plus&" atâta timp cât procentul condamnarilor îl

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca DNA l-a informat ca nu au existat vreun proces verbal de redare, dupa ce telefonul i-a fost pus sub ascultare in anul 2014, afirmand ca nu a gasit "nimic relevant" in dosarul sau si se intreaba daca nu cumva altii au beneficiat de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 15 februarie 2018, cu E.S. Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Au fost trecute in revista stadiul actual și perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, referitor la conferinta sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca aceasta „nu vede barna din ochiul ei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora”

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat ca Parlamentul nu va ramane indiferent dezvaluirile facute de procuroarea Moraru. Președintele Senatului spune ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Tudorel Toader.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Cei care au lucrat cel puțin un an peste granița cu acte in regula pot sa solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrata, daca indeplinesc toate condițiile de pensionare din țara respectiva și din țara de origine.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vorbeste din nou despre statul paralel, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, in care explica "elementele esentiale ale statului de drept" si sustine ca Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, relateaza News.ro. El mai spune ca primeste…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, dupa sedinta Delegatiei Permanente a Aliantei Liberalilor Democrati (ALDE), ca prioritatea zero a partidului si criteriul de evaluare a Guvernului Dancila este construirea autostrazii Pitesti-Sibiu. El mai spune ca ministrul Transporturilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti ca în România exista "un asalt al statului paralel" si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat în ultimii ani o batalie continua cu

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie.Intrebat ce parere are…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea impozitului pe venitul global, dar nu exista un termen pe care sa-l fi avansat.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a acuzat din nou pe presedintele Klaus Iohannis ca este un „om al sistemului paralel“, cerandu-i sa ia atitudine fata de „influenta nefasta“ a acestei presupuse structuri asupra justitiei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii, conform Agerpres.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat vineri informatia aparuta in spatiul public privind existenta unui mandat de supraveghere pe numele sau in 2014, subliniind ca acesta a vizat perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor prezidentiale. "Interceptarea, evident,…

- Mihai Tudose a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in folosința statului roman și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. Replica președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu a intarziat sa apara. Iata ce ii raspunde acesta premierului in aceasta problema.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca parlamentarii USR au un comportament care denota o doza de exhibitionism, respectiv ca aceștia nu au niste repere suficient consolidate in ceea ce priveste comportamentul in Parlament.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a declarat joi, nemultumit de modificarea celor trei legi ale justitiei, adoptate de Parlament, el sustinand ca "Mi-as fi dorit o reforma mai ampla si mai curajoasa. Ceea ce s-a facut un minim necesar in conditiile unei presiuni publice care denota…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, de la tribuna Camerei Superioare, ca legile Justiției trebuiau modificate mai amplu și ca membrii Comisiei speciale au facut „o opera mult mai modesta”. Liderul ALDE i-a criticat pe magistrați, pe protestatari și pe reprezentanții opoziției,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca modificarile aduse de parlamentari Legilor Justitiei pun ordine intr-o serie serie de texte normative care ar fi fost 'folosite' de procurori ca 'pretexte' pentru 'consolidarea' unei zone de putere 'incompatibila' cu

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea si aprobarea legilor se face in Parlament.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PSD și ALDE nu sunt de acord cu amendamentul trecut in Comisia de Buget la Legea bugetului de stat pe 2018 prin care se transfera 100% din banii colectați din impozitul pe venit catre Unitațile Administrativ Teritoriale.”Acel amendament…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,joi, ca nu cunoaste amendamentele aduse de parlamentarii PSD-ALDE proiectului de transpunere a Directivei privind prezumtia de nevinovatie, afirmand ca nu le va cere alesilor ALDE sa nu depuna amendamente care exced textul Directivei.