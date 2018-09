Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut ca nu stie care sunt motivele care au dus la demisia lui Valentin Popa din functia de ministru al Educatiei, dar a aratat ca, dupa ce a discutat cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, le intelege nemultumirea acestora legata de ordonanta privitoare…

- Pe langa referirile facute la chestiunile avute in vedere in cadrul sedintei de joi a Biroului Politic al ALDE, formatiunea infruntea careia se afla, Calin Popescu Tariceanu a adus in discutie si pasul in lateral facut de Valentin Popa. “Am aflat de la televizor despre aceasta demisie. Sunt o serie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre demisia lui Valentin Popa ca ”nu are prea multa importanta” si ca il intereseaza eliminarea prevederii potrivit careia doar profesori cu studii superioare de specialitate pot preda limba romana, la clasele minoritatilor nationale.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca demisia este "singura decizie corecta" a ministrului Educatiei, Valentin Popa, care trebuia sa isi asume "consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi,…

- „Am aflat de la televizor despre aceasta demisie. Sunt o serie de critici care i s-au adus ministrului. Nu știu care este motivul principal care l-a determinat sa demisioneze", a zis Calin Popescu-Tariceanu. Valentin Popa a demisionat, joi, din functia de ministru al Educatiei, deoarece, potrivit…

- Valentin Popa a demisionat, joi, din functia de ministru al Educatiei, transmite Digi24. Demisia acestuia se produce dupa o discutie cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a apreciat, joi, ca UDMR are dreptate in privinta criticilor fata de o HG privind predarea limbii romana in scolile…

- Valentin Popa a demisionat, joi, din functia de ministru al educatiei, dupa ce a avut o discutie la Palatul Parlamentului cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Demisia vine in contextul in care presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara…