Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a avertizat ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, este „animata de foarte bune intentii”, considera presedintele Senatului, Calin...

- Tariceanu, despre C. Cretu: Sunt convins ca este animata de intentii bune Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a avertizat ca România pierde bani din lipsa proiectelor, este 'animata de foarte bune intentii', considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- "Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite.…

- Politica de coeziune este pentru prima data in istoria Uniunii Europene (UE) portofoliul cu cea mai mare suma alocata in viitorul buget, respectiv pentru perioada 2021-2027, iar Romania, Bulgaria si Grecia au prevazuta o crestere de peste 10% fata de fondurile actuale, a declarat, sambata, la Alba Iulia,…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina CREȚU se afla in acesta perioada intr-o vizita oficiala in Romania. Inaltul oficial european se intalnește cu reprezentanți ai autoritaților locale și regionale, viziteaza proiecte

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a lansat un apel catre Ministerul Transporturilor din Romania sa pregateasca “proiecte mature” pentru finantare europeana, scrie Agerpres. Corina Crețu atrage atenția ca transporturile sunt un domeniu in care Romania a pierdut mulți bani și…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu va vizita Romania, in perioada 12-18 septembrie, unde se va intalni cu reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale, va vizita proiecte cu finantare europeana si va participa la o

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat, marti, ca a aprobat investiții de 59 milioane euro pentru transportul fluvial din Romania, respectiv pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba."59 milioane de euro…