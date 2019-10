Stiri pe aceeasi tema

- "A fost prezentata echipa guvernamentala. Parerea mea e ca se putea un pic mai bine. Sa ma explic. Sigur, echipa guvernamentala o face premierul și el e responsabil pentru oamenii pe care ii considera capabili sa duca la indeplinire programul de guvernare asumat. Dar nu pot sa nu remarc, in…

- Bogdan Chirieac a fost intrebat daca in acest moment discutam de libertate in ghilimele pentru Dan Barna dupa autosesizarea DNA. Analistul politic a raspuns: ”Imi e teama ca este libertatea fara ghilimele. De altfel, dansul a facut o declarație de capitulare atunci cand a spus in mod grețos…

- Toți se înghesuie sa mearga la guvernare când e bine, dar nu vrea nimeni când e greu, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Cîțu. Liderul senatorilor liberali spune ca ar accepta postul de ministru de Finanțe, daca i se va propune oficial, pentru ca ar fi ”o onoare”…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- ALDE poate sustine in Parlament investirea Guvernului Orban, dar nu neconditionat, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, care a precizat ca printre conditii se numara...

- "Nu vom participa la formarea viitorului guvern. ALDE va ramane in opozitie. Poate vom sutine votarea lui, dar nu vom participa. Asteptam alegerile din 2020", a declarat marti seara Calin Popescu Tariceanu la Romania TV. Ludovic Orban, premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze…