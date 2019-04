Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei este „factorul-cheie” in procedura de punere in acord a articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale si, probabil, acesta are in vedere elaborarea unei ordonante de…

- "Nu este niciun secret, sunt o serie de decizii ale Curtii Constitutionale, cred ca de peste doi ani, daca nu chiar mai mult, care vizeaza o serie de articole din Codul penal si Codul de procedura penala care sunt neconstitutionale si pentru care exista obligativitatea punerii in acord cu deciziile…

- Guvernul Dancila se reuneste, miercuri, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria, pentru sedinta saptamanala. In urma cu o zi, premierul Viorica Dancila a discutat, la Parlament, in biroul liderului PSD Liviu Dragnea, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader si cu partenerul de la ALDE, Calin Popescu…

