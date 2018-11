Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei judetene ALDE Hunedoara, Mircea Molot, a apreciat, miercuri, la Deva, ca in perspectiva alegerilor prezidentiale, PSD si ALDE ar trebui sa aiba un candidat comun in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, mentionand ca in caz contrar exista riscul ca ambele partide sa piarda alegerile,…

- Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD Se incearca in ultimele zile acreditarea in spațiul public a ideii ca in partid are loc un razboi intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decat de pierdut. In realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi incerca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sustinerea liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, drept candidat comun al PSD-ALDE la alegerile prezidentiale din 2019 "nu afecteaza in niciun fel" competitia...

- Calin Popescu Tariceanu a reacționat duminica seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu, dupa ce Liviu Dragnea a lansat sambata ideea ca PSD și ALDE sa aiba un singur candidat la alegerile prezidențiale din...

- ''Eu il apreciez foarte mult pe domnul președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Cred ca lucrurile acestea trebuie sa duca in fața o negociere și sigur rezultatul final va fi cel care va rezulta din negociere. Pe de alta parte, este foarte greu sa le explici membrilor PSD, un partid…

- ”Vor fi doua variante pe care mergem si vom face un raport pe data de 15 octombrie. Varianta PSD candidat, ALDE candidat si varianta PSD+ALDE - candidat la comun. In momentul de fata facem analize foarte serioase la nivelul fiecarei organizatii fiecarei localitati, fiecarui oras. Noi pe 15…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.…

