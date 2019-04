Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, ca dupa alegerile europarlamentare se va stabili in coalitie modul in care se va merge la prezidentiale, el afirmand ca isi doreste ca liderul PSD Liviu Dragnea ''sa fie si sa ramana liber''. Intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Romania TV, ca va trimite la consultarile de vineri, de la Palatul Cotroceni, pe tema referendumului, "niste oameni", si chiar ii vor sugera sefului intrebari, pentru acest scrutin. "O sa trimitem niste oameni la Cotroceni vineri. Poate il ajutam cu niste…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…

- ”Din punctul nostru de vedere, al ALDE, dl Tariceanu intruchipeaza calitațile principale ale unui președinte al Romaniei, așa cum o vedem și o dorim noi, un roman, un liberal, un democrat și un om care respecta instituțiile statului in matca lor constituționala și statul de de drept, din acest punct…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sâmbata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizând ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa scrutinul pentru PE din 26 mai, sa prezinte un candidat comun."Sigur…