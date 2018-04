Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la faptul ca in 2005, cand s-au incheiat unele dintre protocoalele institutiilor cu SRI, el era membru al Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca documentele nu a fost discutate in CSAT. El spune ca, dupa 13 ani, nu…

- "Pozitia mea este una extrem de clara. Doresc desecretizarea oricaror documente care vizeaza o colaborare intre aceste institutii. Asa cum am vazut din protocolul desecretizat saptamana trecuta, apar o serie de lucruri foarte clare si foarte grave, care demonstreaza ca principiile separatiei puterilor…

- Comisia parlamentara de ancheta a activitatii sefului SPP, Lucian Pahonțu, este neconstituționala, a decis, marți, Curtea Constitutionala. Judecatorii constituționali au admis astfel sesizarile PNL și USR. CCR a admis sesizarea PNL de neconstituționalitate in cazul Hotararii Parlamentului nr. 11/2018…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că salarizarea şi bugetul vor fi principalele…

- Senatorul USR de Timis, Nicu Falcoi, a declarat vineri, la Timisoara, ca desecretizarea protocolului de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General este fireasca, daca respecta legislatia romaneasca. El a opinat ca atata timp cat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) s-a…

- S-au desecretizat protocoalele, bun asa. La prima vedere e ok ca SRI sa fie cu ochii in paispe pe devalizarea tarii, dar…caci exista si un dar…cu acordul cui s-a infipt SRI-ul in DNA? De capul lui sau Protocoalele astea vin ca urmare a vreunei hotarari a unei institutii mai puternice? Ca de pilda CSAT-ul…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) ne-a inaintat deja o serie de documente, dar urmeaza o corespondenta pentru alte documente, a precizat, marti, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan."Am cerut in scris de la diferite institutii sa ne puna…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a constatat, in sedinta de marti, ca Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si-au desfasurat activitatea in raport cu misiunile si cu…

- De Ziua Internaționala a Fericirii (20 martie), am dat-o intr-o ”fericire”: in Camera Deputaților au fost adoptate, la foc automat, doua proiecte de modificare a legilor Justiției – spre satisfacția PSD-ALDE -, in vreme ce Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a aprobat desecretizarea arhivei SIPA…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Citeste si: Reactii DURE, dupa ce premierul a cerut DESECRETIZAREA…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- "Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau pentru punerea in aplicare a prevederilor acestora, nu s-a stabilit in mod concret si nu s-a impus incheierea unor protocoale intre institutiile statului roman. (...) La nivelul CSAT, au fost aprobate doar directii de actiune si masuri generale…

- In urma afirmatiilor vehiculate recent in spatiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si la declasificarea acestora, se impun o serie de clarificari: Conform…

- Conform prerogativelor legale conferite de Constituția Romaniei și de Legea de organizare și funcționare nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii este autoritatea administrativa autonoma investita cu organizarea și coordonarea unitara a activitaților care privesc apararea țarii și securitatea…

- Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) sau pentru punerea lor în aplicare nu s-a stabilit în mod concret și nu s-a impus încheierea unor protocoale între instituțiile statului român, se

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Consilul Suprem de Aparare a Țarii se reuneste, marti, 20 martie, in sedinta, anunta Administratia Prezidentiala, iar bilantul mai multor institutii se afla pe ordinea de zi. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce sedinta CSAT de marti, care va avea pe ordinea de zi subiecte referitoare la…

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a sesizat CSAT in ceea ce privește programul de lucru al polițiștilor. Sindicaliștii avertizeaza ca deficiențele aparute sunt de natura sa compromita siguranța cetațenilor. Oamenii legii se plang ca ajung sa lucreze “la negru” fiind chemați de acasa și din…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…