- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, referitor la impozitarea nuntilor, ca nu ii place ”sistemul acesta de delatiune”. Obligatia declararii veniturilor apartine prestatorului de serviciu, a afirmat Tariceanu.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la Parlament, intrebat in mod repetat de reporteri despre ce a discutat la telefon cu Liviu Dragnea, in cursul zilei, ca are de multe ori senzația ca intalnirile cu presa „sunt mai complicate decat intalnirile cu procuratura”, scrie Mediafax.Jurnaliștii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Parlament, ca ALDE nu vrea sa-si asume „paternitatea” proiectului de lege privind parteneriatul civil, ci doar paternitatea ideii, acesta mentionand ca nu a discutat pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la nivelul Coalitiei s-a decis ca introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic sa fie amanata pana la momentul la care Ministerul de Finante isi pune la punct sistemul informatic. "Cu casele de marcat am cerut un lucru care a fost discutat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel catre Rusia si Iran, tari aliate Damascului, sa impiedice 'catastrofa umanitara' ce se profileaza in provincia siriana Idlib, controlata in prezent de rebeli, potrivit AFP. 'Obligatia de a impiedica o viitoare varsare de sange nu este…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu afirma ca este un „fake news” zvonul conform caruia ar fi negociat cu Vasile Blaga și cu Victor Ponta destramarea coaliției de guvernare și formarea unei noi majoritați. „De cateva saptamani, circula intens un fake news care este reluat periodic, in ciuda…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat ca ministrul Justitiei, prin respingerea candidaturilor depuse la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a transmis semnalul ca omul pe care il doreste in fruntea DNA nu s-a inscris la selectie. In opinia sa, nominalizarea pentru sefia…