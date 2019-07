Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri ca a fost confirmat de conducerea formatiunii drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna acestui an.



"Am avut o lunga discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere, in care le-am prezentat cateva dintre consideratiile care au stat la baza deciziei de a ma inscrie in aceasta cursa electorala. Le multumesc foarte mult colegilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implica din partea mea o uriasa responsabilitate fata de ei, dar si fata de cei care isi pun sperante in candidatura mea,…