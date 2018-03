Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a vorbit despre protocoalele incheiate de Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate de inalții demnitari ai statului, Tariceanu a apreciat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Se are in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, a anuntat Guvernul.

- Primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, solicita „desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului”, conform unui comunicat al Guvernului. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare „a interesul public privind clarificarea unor chestiuni…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului", potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare "a interesul public privind clarificarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. "Tot timpul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la întâlnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a masurilor pentru indeplinirea angajamentelor Romaniei…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca "este devreme pentru o astfel de decizie", adaugand: "e prematur". "Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Sunt la curent cu pozițiile exprimate de colegi de-ai mei din ALDE, au…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca, daca CSM doreste sa devina garantul independentei Justitiei, ar trebui "sa se miste mult mai serios" in aceasta privinta, in conditiile in care "suntem in fata unor dezvaluiri cu o amploare nemaivazuta pana acum a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra DNA. "Am vazut cateva extrase in presa din discursul doamnei…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este…

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca lupta impotriva coruptiei nu are nicio legatura cu legile de organizare ale Justitiei, mentionand ca prin imaginea care s-a proiectat in exterior "cu buna stiinta si cu rea-vointa" se afecteaza independenta Justitiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Președintele Senatului din Romania, Calin Popescu Tariceanu, și-a exprimat admirația pentru Polonia, pentru ca știe sa-si respecte valorile, traditiile, independenta si suveranitatea, asta dupa ce Comisia Europeana a lansat procedura de sancționare a Poloniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice în România si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca, in opinia sa, nu are sens convocarea unei sesiuni extraordinare in luna ianuarie pentru a transpune in legislatia romaneasca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla, mai cuprinzatoare si mai curajoasa” a legilor justitiei, el apreciind ca Parlamentul a facut ”un minim necesar”, in conditiile unei presiuni mediatice si a unei presiuni publice, care denota putina…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca nu e de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea modificarilor aduse la legile justiției. Tariceanu zice ca nu a discutat cu PSD acest lucru, dara ca Parlamentul are timp, pana in aprilie, sa voteze…

- "Inca o data in Birourile permanente reunite s-a dat o lovitura in plin ideii de dezbatere. Ati aflat care sunt timpii de dezbatere pentru legea bugetului. (...) Dl Tariceanu, dl Dragnea si ceilalti din jurul lor uita ca avem in Parlament deputati si senatori care reprezinta diferite comunitati locale,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut, in urma cu cateva minute, cateva precizari referitoare tot la legile justiției. Acesta a punctat faptul ca este necesara, intr-o democrație, o lege clara, aplicabila, a raspunderii magistaților, dar și faptul ca, ”in orice democratie, Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a dat o replica dura magistratilor care s-au declarat nemultumiti de modificarile aduse Legilor Justitiei. Liderul ALDE sustine ca desi este o societate libera, in care fiecare poate sa-si exprime parerea, le reaminteste magistratilor ca Parlamentul…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…