Tăriceanu: Declaraţiile oficialilor europeni se circumscriu campaniei pentru PE Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri seara referitor la declaratiile unor oficiali europeni pe tema justitiei ca ele se circumscriu campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlamentul European iar acestia nu pot sa ofere vreun element concret despre ce a facut guvernul in mod gresit.



"Oficialii europeni nu sunt in masura, nu sunt capabili, in sensul acesta, sa ofere un singur element concret, ce a facut guvernul gresit. Ei vorbesc despre niste intentii de a aprobare a unor ordonante care ar avea anumite consecinte. Eu n-am vazut proiectul de ordonanta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

