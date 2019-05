Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera drept "o facatura ordinara" dosarul in care DNA solicita Camerei superioare a Parlamentului incuviintarea inceperii urmarii penale in cazul sau si sustine ca acest dosar a fost facut ca "rezerva" pentru situatia in care era achitat in cauza…

- Calin Popescu Tariceanu i-a rugat pe senatori sa nu mai amane in niciun fel cererea procurorilor de incepere a urmaririi penale in cazul sau, precizand insa ca dosarul este unul instrumentat politic, „in buna practica a DNA”.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, SIDERAT de atmosfera de la procesul…

- Comisia Juridica din Senat a amanat din nou luarea unei decizii in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, pentru care DNA a cerut incuviințarea urmaririi penale, anul trecut. Solutia invitarii unui reprezentant al Parchetului General la Comisia juridica din Senat pentru sustinerea cauzei referitoare la…

- Comisia juridica a Senatului ar putea da marti un raport pe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, conform agerpres.ro. Potrivit site-ului Senatului, pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice…

- Cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu nu va fi votata, in perioada urmatoare, in comisia juridica. Presedintele Senatului a afirmat ca nu a participat la nicio discutie privind parcursul din Senat al solicitarii DNA, in cazul sau, "pentru a nu se putea invoca vreo interventie" a sa.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei este „factorul-cheie” in procedura de punere in acord a articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale si, probabil, acesta are in vedere elaborarea unei ordonante de…

- Cererea DNA prin care se cere inceperea urmaririi penale a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu a fost amanata din nou, in Senat. Din luna noiembrie a fost depusa solicitarea, iar conducerea Senatului a amanat de mai multe ori un vot in comisia juridica. „Am discutat in cadrul Biroului Permanent,…

- Presedintele Comisiei juridice, senatorul Robert Cazanciuc, a declarat marti ca ar trebui prelungit termenul de studiere a dosarului de la DNA prin care se solicita incuviintarea urmaririi penale a presedintelui...