Tariceanu: decizia presedintelui trebuie sa fie cat mai grabnica

- Traian Basescu a afirmat, duminica, la un post TV, ca seful statului, Klaus Iohannis, a refuzat numirea Olgutei Vasilescu la Transporturi si a lui Ilan Laufer la Dezvoltare pentru ca "nu-i poate pune nimeni presedintelui stiloul în mâna sa semneze

- Comitetul Executiv National al PSD a votat, in sedinta de astazi, 21 noiembrie, propunerile de ministri pentru Dezvoltare si Transporturi. Asa cum era de asteptat, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu rang...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Klaus Iohannis a dat peste cap calculele lui Liviu Dragnea de a-i mulțumii pe liderii din teritoriu și de a-și securiza poziția. Astfel, conducerea PSD se intalnește din nou miercuri cu liderii din teritoriu, in ședința Comitetului Executiv pentru a face noi propuneri pentru portofoliile de la Transporturi…

- Lia Olguta Vasilescu, unul dintre membrii cei mai vocali ai Cabinetului Dancila, este marele perdant a remanierii guvernamentale: a ramas fara minister. Presedintele Iohannis a revocat-o de la Ministerul Muncii, dar nu a numit-o la Transporturi. Miercuri, Lia Olguta Vasilescu a explicat ca…

- Serban Nicolae a precizat ca dupa o prima sedinta a conducerii PSD, ca urmare a refucului presedintelui Klaus Iohannis de a -i revoca pe actualii titulari de la Transporturi si Dezvoltare, pentru a-i inlocui cu Lia Olguta Vasilescu si Ilan Laufer, propunerile rezultate sunt Vasilescu la Dezvoltare si…

- Liderii PSD s-au reunit marti seara intr-o sedinta a Biroului Politic National al PSD, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. La sedinta a luat parte si premierul Viorica Dancila. Social-democratii…

- Ministrii acceptati de presedintele Klaus Iohannis in cadrul remanierii guvernamentale au depus juramantul in cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. Evenimentul este marcat insa de absenta propunerilor PSD pentru Transporturi si Dezvoltare - Lia Olguta Vasilescu si Ilan Laufer, nominalizarea lor…