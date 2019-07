Tăriceanu, decis să candideze la Preşedinţie, chiar şi fără sprijinul PSD "Fara doar si poate. Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru si ma indrept spre o candidatura. Dar ar fi mult mai util sa aiba o sustinere cat mai larga. Din partea coalitiei PSD-ALDE sau chiar mai mult. Daca nu vom reusi acest lucru, vom vedea daca pot impreuna cu colegii mei sa gasim alta formula de alianta care sa ne creasca sansele. Poate sa insemne Pro Romania, da", a afirmat Tariceanu, conform antena3.ro. El a vorbit si despre riscurile care apar daca aliania PSD - ALDE va avea mai multi candidati. "Convingerea mea este ca, daca vom merge cu mai multi candidati,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidențiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va cauta o alta formul de alianța, posibil cu Pro România, scrie Mediafax. UPDATE 22.58 Calin Popescu Tariceanu…

- “Despre candidatura la alegerile prezidentiale (…) nu am sa revin decat spunandu-va ca mi-am aratat aceasta disponibilitate. Colegii mei cunosc ca am, as spune, motivatia necesara pentru a candida la viitoarele alegeri. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse de succes mai mari ar fi o candidatura…

- „Mi-am aratat aceasta disponibilitate, colegii mei cunosc ca am motivatia necesara pentru a candida. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse mai mari de succes ar fi o candidatura comuna cu colegii nostri de la PSD, vom discuta dupa data de 20 pe baza sondajelor de opinie. Vom hotari intai separat…

- Premierul Viorica Dancila a comentat, luni, la finalul sedintei coalitiei, declaratia lui Calin Popescu Tariceanu privind discutiile cu partidul lui Ponta, pentru un candidat comun al PSD-ALDE-Pro Romania, la prezidentiale. Presedintele PSD a afirmat ca decizia privind prezidentiabilul partidului va…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca pentru noul mandat de guvernator BNR, Mugur Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE, cu excepția unui singur parlamentar, senatorul Daniel Zamfir, potrivit Mediafax. „Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent…

- ”Domnul Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. (...) In ceea ce priveste pozitia PSD vreau sa va rog sa ii chestionati pe reprezentantii Partidului Social Democrat”, a declarat presei, miercuri, Calin Popescu Tariceanu.Intrebat daca ADE isi asuma candidatura lui Isarescu, Tariceanu a spus:…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- Viorica Dancila vorbeste intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre candidatul PSD la alegerile europarlamentare. Premierul respinge categoric varianta propriei candidaturi, insa ii spulbera sperantele si lui Liviu Dragnea. Dancila sustine ca PSD si ALDE ar trebui sa aiba un candidat comun,…