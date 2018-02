Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face pe Facebook o analiza a ”statului paralel” dupa ce spune ca a refuzat participarea la ”UM Digi24” la o dezbatere pe acest subiect. Tariceanu susține ca statul de drept ”este sub asediul sistemului paralel de putere” daca de uitam la urmatoarele aspecte:…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Perceptia notiunii de integritate si moralitate se va inradacina in societate atunci cand ea va fi aplicata de partide sau de oricine care are pretentia sa-i reprezinte pe ceilalti ca pe ceva firesc, de bun simt si nu ca pe o constrangere legala sau o "subversiune a statului paralel", afirma fostul…

- Calin Popescu Tariceanu comenteaza situația din PSD, care a dus la schimbarea premierului Mihai Tudose. Intr-un interviu la Antena 3, șeful Senatului a criticat legaturile lui Tudose cu SRI și a denunțat implicarea „statului paralel” in deturnarea rezultatului alegerilor din decembrie 2016.„Nu…

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinil si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- Dincolo de animozitatiile care au existat intre cei doi politicieni, iata ca, in momentul in care este vorba despre problemele grave ale societatii romanesti si abuzurile comise de reprezentantii puterii oculte si a justitiei de tip CAMP TACTIC, Elena Udrea ii da dreptate, pentru prima data, liderului…

- Document bomba, despre zeci de demnitari care ar fi fost interceptați de procurorii DNA in baza mai multor mandate, care au fost emise de Curtea Suprema. Printre aceștia se numara și șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a reacționat virulent, spunand ca nu a fost informat de aceste interceptari.…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza „Microsoft”.

- Anunțat cu surle cu trambițe, asumat de catre cei doi lideri PSD și ALDE, proiectul de lege privind Casa Regala a Romaniei bate pasul pe loc, urmand a fi impins spre dezbatere și votare abia in sesiunea de primavara a Parlamentului. Iar surprizele sunt departe de a se fi terminat pentru cel …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru "a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel". "Astazi, de ziua Constitutiei, vreau sa reamintesc articolul 61 (1) din Legea fundamentala:…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- Presedintele ALDE a explicat luni seara, la Antena 3, de ce a refuzat sa participe la manifestarile organizate de Administratia Prezidentiala cu prilejul Zilei Nationale a României. „Atâta vreme cât presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec în…

- Premierul PSD Mihai Tudose nu va participa la mitingurile organizate sambata viitoare de organizațiile județene ale partidului impotriva „statulul paralel și ilegitim", iar presedintele președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, aflat la guvernare, a declarat ca nu sunt necesare mitinguri.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Scandal în Parlament dupa declarația comuna transmisa ieri de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la adresa Departamentul de Stat al SUA! Deputații PNL cer demisia lui Dragnea dîn funcția de președinte al Camerei Deputaților, în timp ce

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Direcția Naționala Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la afirmațiile facute miercuri de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori.Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori. Anuntul vine in conditiile in care partidul de guvernamant a lansat un proces parlamentar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- "Am avut un CEx in care s-a prezentat o analiza a stadiului implementarii progrumului de guvernare care ne-a aratat ca dincolo de toate criticile si minciunile spuse in spatiul public, a aratat cu cifre si date ca realitatea sta cu totul altfel. De asemenea, s-a adoptat o rezolutie pe care il rog…

- Subiectul cel mai probabil al convorbirii este legat de legile justitiei care se afla, in acest moment, in procedura parlamentara. Calin Popescu-Tariceanu afirma, pe 29 octombrie, ca ALDE este interesata de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama „statul paralel” si pentru ca cei…

- Inaintea anului 2014, cand Serviciul de Informații era condus de directorul George Maior și prim-adjunctul Florian Coldea, cei doi s-au implicat in Justiție, Guvern și Parlament, manevrandu-le in interese proprii, a acuzat fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, audiat ieri in Comisia parlamentara de control…

- Dupa ce i-a explicat președintelui Klaus Iohannis ca șefa Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, este prima persoana angrenata in mecanismele statutului paralel, acum liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a luat și primele masuri. Astfel, șeful Senatului a sesizat, joi, Inspecția Judiciara…