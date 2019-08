Tăriceanu, culisele discuției cu Dăncilă: Dacă nu ieșim în ofensivă, soarta ne e pecetluită "Am convenit ca pana pe 20 august sa discutam aceste lucruri. In primul rand ca nu a venit, ca a avut o problema medicala. Ne-am intalnit miercuri, dar cu colegii dansei, nu au avut nimic și ne-au zis ca gandesc un plan cu 10 masuri, dar masuri de mai mica amploare. I-am spus "doamna Dancila, ați ales o formula de supraviețuire. Eu cred ca e prea puțin. Daca nu ieșim in ofensiva, soarta ne e pecetluita și in 2020 dumneavoastra care ați plecat de la 46 poate ramaneți cu un 20-25%, dar noi nu ne putem permite acest lucru" și sunt chestiuni de data recenta. Am convenit sa modificam OUG 114 la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

