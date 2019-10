„I-am cerut atunci sa faca o restructurare a Guvernului in sensul diminuarii de portofolii ministeriale, i-am cerut sa diminueze la jumatate numarul de secretari de stat, pentru ca actualul Guvern are cel mai mare numar de secretari de stat din istoria post-decembrista, i-am cerut sa reduca la jumatate posturile de consilieri la cabinete, sa vina cu un nou program de guvernare care sa se bazeze pe lucrurile care mai pot fi realizate in perspectiva alegerilor din 2020. I-am cerut sa vina cu o reglementare privind statutul funcționarului public pentru ca este o percepție larg raspandita privind…