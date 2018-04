Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, au participat duminica dimineata la slujba din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Seful statului a fost aplaudat la iesirea din biserica de cativa localnici si turisti prezenti…

- Primarul municipiului Dej, Morar Costan transmite prin intermediul publicației noastre un mesaj adresat credincioșilor romano-catolici și reformați. ”Zi de mare sarbatoare pentru credinciosii romano – catolici si reformati care sarbatoresc Invierea Domnului, moment al intaririi credintei si al renasterii. …

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj de Florii și de Paștele Catolic. „Tuturor celor care sarbatoresc astazi Paștele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie și liniște sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand bun se indreapta și spre cei care sarbatoresc in aceasta zi…

- "Tuturor celor care sarbatoresc astazi Pastele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca. Cristos a Inviat! Un gand bun se indreapta si spre cei care sarbatoresc in aceasta zi Duminica Floriilor, alaturi de un calduros «La multi ani!» celor care isi serbeaza onomastica",…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a ales sa transimita doua mesaje intr-unul singur, pe pagina sa de Facebook: si pentru Florii, si pentru Pastele Catolic. Tuturor celor care sarbatoresc astazi Paștele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie și liniște sufleteasca. Cristos a Inviat!…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata noapte, urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc Pastele, cat si celor care serbeaza Floriile. „Sarbatori fericite! Avem dubla sarbatoare: unii sarbatorim acum Invierea – si le doresc ‘Hristos a Inviat!’…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii.”Tuturor…

- Catolicii si protestantii sarbatoresc, duminica, Invierea Domnului, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Pastele a fost sarbatorit inca din epoca apostolica.Cuvantul „Paste” vine din ebraicul pesah - trecere. Pastele evreilor marcheaza trecerea „poporului ales” prin Marea Rosie, din robia Egiptului…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trage un semnal de alarma, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Liderul ALDE sustine ca ”lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o ”fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, informeaza Realitatea TV.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pentru Romania, stat membru UE si NATO, este important sa aiba acces la cele mai recente si mai performante solutii pentru situatii de criza.

- Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. Maramures Jurnal ii propune primarului Vladimir Petrut sa-l consilieze gratuit, facand astfel o importanta economie la bugetul orasului. Primarul din Cavnic isi cauta consilier personal. A facut public anuntul pe pagina de Facebook a institutiei si acum…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, retras luni de initiatori din circuitul legislativ, va fi modificat si depus din nou la Camera Deputatilor. "Avand punctele de vedere ale diferitelor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara – ceea ce i-a adus aminte de comunism – si una pe care ar numi-o de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA &"este pe plus&" atâta timp cât procentul condamnarilor îl

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti…

- Cine este Frans Timmermans. Frans Timmermans este un politician olandez și deține funcția prim vice-președinte al Comisiei Europene. Din noiembrie 2014, el mai ocupa poziția de Comisar European pentru o mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader responsabilitatea de a anunta ceea ce crede de cuviinta. Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acesteia, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a trecut prin minte sa procedeze altfel.

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vorbeste din nou despre statul paralel, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, in care explica "elementele esentiale ale statului de drept" si sustine ca Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, relateaza News.ro. El mai spune ca primeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- "(...) statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern nu au decat "o pura valoare politica". "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta,…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret si tristete am aflat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s au pronuntat deja in acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care le va avea…

- Purtatoarea de cuvant a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetita, pe Matilda. "Fericirea poarta un nume – Matilda!", au fost cuvintele care au insotit postarea de pe Facebook. (libertatea.ro)

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut un apel, pe pagina sa de Facebook, la presedintele Klaus Iohannis de a lua "o pozitie fara echivoc referitoare la influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra justitiei", afirmand ca "in orice stat democratic, presedintele ar lua atitudine".…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunta decesul lui Andrei Alexandru, prieten, colaborator al sau la Senat, si fost apropiat al PSD.

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Este revenirea anului in politica de la varf! Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…