Tăriceanu, corupție: Sunt dezamăgit. Cifre înspăimântătoare Coruptia este un "fenomen periculos, combaterea coruptiei trebuie sa continue, dar acest lucru nu se poate face decat folosind cadrul legal", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la Comisia parlamentara de ancheta a SPP. Tariceanu a fost audiat la Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a SPP in activitatea unor partide politice si a unor lideri ai acestora. "Contati pe implicarea mea in continuare pana la revenirea la normalitate a sistemului de functionare a institutiilor din justitie in Romania. Aici nu e vorba de coruptie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

