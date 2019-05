Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca un muzeu al automobilului va functiona sub autoritatea Primariei generale si va avea sediul pe bulevardul Aviatorilor, in apropierea Muzeului de Geologie.



"Am facut acest demers pe langa doamna primar general, Gabriela Firea, care a avut foarte multa deschidere pentru a implica Primaria, pentru ca un astfel de muzeu va trebui sa functioneze sub autoritatea Primariei generale. Am discutat si cu doamna prim-ministru. Am identificat o cladire care ar fi foarte potrivita, este vorba de fostele garaje Leonida care se gasesc…