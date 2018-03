Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea promite ca dezvaluirile vor continua: ”Ii las sa se afunde și mai mult, aseara a fost doar primul episod”, a spus președintele PSD, miercuri, la Parlament despre acuzațiile pe care i le-a adus lui Ponta, potrivit carora a facut Guvernul, in 2012, cu lista de miniștri data de șeful SRI George…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu afirma ca fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a declarat la sedinta comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea Serviciului in schimbul…

- Fiscul vrancean organizeaza in luna martie trei sesiuni de indrumare si asistenta fiscala pentru a prezenta noutatile si modificarile intervenite in legislatia fiscala. Cele trei evenimente vor avea loc joi, 22 martie, incepand cu ora 10.00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza procedura proprie simplificata pentru achizitia Serviciilor de paza. Data limita pentru depunerea ofertelor este 14.03.2018 ora 12.00 la sediul DJST Constanta din strada Ion Banescu nr.2, Constanta. Deschiderea ofertelor se va face in…

- Componenta modificata a Consiliului Suprem de Securitate a fost facuta publica. Un decret semnat la 5 martie, de catre presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si publicat in Monitorul Oficial vineri, 9 martie, arata ca poziția „Mihai Balan – director al Serviciului de Informații și Securitate"…

- Opozitia austriaca l-a somat vineri pe ministrul de interne Herbert Kickl (Partidul Libertatii din Austria - FPOe, extrema dreapta) sa dea explicatii dupa o perchezitie controversata la sediul serviciului de informatii insarcinat cu securitatea interna, in cursul careia documente sensibile ar fi…

- Bucuria lui Ludovic Orban dupa decizia de achitare nu a ținut prea mult.Mai exact, potrivit unor surse, DNA deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor Ponta.

- LIVE. Cum ii atragem noi investitori la Cluj și cum ii pastram Invitat in studioul Realitatea FM Cluj, de la ora 13:00, Calin Taut, consultant de business. De acelasi autor Bicicleta dotata cu placuta multilingva s-a intors in curtea Primariei Cluj Dr. Quinn: Amelioreaza afecțiunile digestive…

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Fostul director al SRI, George Maior, a provocat mare deranj in PSD, dupa declarațiile facute in fața Comisiei de Control a SRI din Parlament. In timp ce Liviu Dragnea poza in luptator de prima linie impotriva ”statului paralel”, George Maior a dezvaluit faptul ca liderul PSD participa la chermezele…

- Fostul șef al Serviciului Roman de Informații, astazi ambasadorul cel mai important pe care il are Romania, s-a prezentat pentru a doua oara in fața Comisiei de control a activitații SRI. La prima sa apariție, a fost evaziv. Acum, a mințit de-a dreptul. De ce s-a pus in situația de a se face de ras?…

- OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PENTRU ACȚIUNILE ZENTIVA S.A (FOSTA SICOMED S.A. – FABRICA DE MEDICAMENTE) Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta:…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) ca s-a intrunit joi, 22 februarie, la Bender, unde si-a concentrat activitatea pe subiectul principal: actiunile Comisiei si Comandamentului Militar Intrunit (CMI) in legatura cu redeschiderea, la 18 noiembrie 2017 a podului din preajma…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Deputatul PSD Oana Florea a depus, luni, in plenul reunit al Parlamentului, juramantul in calitatea de membru al Comisiei pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, conform Agerpres.Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat saptamana trecuta propunerea ca parlamentarii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- Un ofiter al serviciilor de informatii din Portugalia, arestat in mai anul trecut pentru spionaj in beneficiul Rusiei, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Lisabona, relateaza AFP. Justitia portugheza apreciaza ca a demonstrat ca Frederico Carvalhao Gil…

- Establishment-ul politic de la Washington a explodat: Donald Trump a aprobat desecretizarea unui memorandum al republicanilor, care ar arata ca FBI, dar și Departamentul de Justiție, i-au favorizat in 2016 pe democrați, in dauna candidaturii lui, ”inventand” presupuse ingerințe rusești pe langa echipa…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, considera suspect momentul intrevederii, in contextul in care Administratia Donald Trump a decis sa nu impuna noi sanctiuni impotriva oficialilor rusi acuzati de implicare in campania de influentare a scrutinului prezidential american. Chuck…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta.

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și ANRCETI vor coopera activ pentru a asigura o mai buna calitate a serviciilor prestate de catre operatorii de telefonie mobila. Acest lucru a fost menționat in timpul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și reprezentanții…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca. "Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca."Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii despre…

- Condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare in dosarul devalizarii FNI, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu isi asuma, de dupa gratii, rolul de analist al societații romanești. Intr-o postare pe blogul sau, fostul mogul de presa face un top al politicienilor, jurnaliștilor si analiștilor pe care ii apreciaza.…

- Liderul autoproclamatei rmn, Vadim Krasnoselski, a adresat locuitorilor regiunii transnistrene un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, în care se refera la mai multe succese si realizari din 2017, cu estimari optimiste pentru 2018. În acelasi timp, mai multi experti afirma ca felicitarea…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Daniel Dragomir a declarat, duminica, ca, in acest moment, in Romania exista opt structuri specializate care fac interceptari. "(Sunt) toate serviciile de informatii, care sunt sase, DNA, care are o structura proprie, si se adauga o structura specializata in cadrul IGPR, care face astfel de…