Tariceanu, apostrofat la Iasi (VIDEO)

Lansarea candidatilor ALDE la alegerile europarlamentare de luna viitoare nu a fost lipsita de scandari, iar al doilea om in stat a fost direct vizat de ele. S-a intamplat sambata, la Iasi. In prima faza, cateva persoane aflate in fata Teatrului National l-au apostrofat pe Calin Popescu Tariceanu la sosirea acestuia la evenimentul… [citeste mai departe]