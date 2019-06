Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a cerut luni Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM) desecretizarea „de urgența” a anexelor la Raportul Inspectiei Judiciare privind aplicarea protocoalele SRI-DNA. Liderul ALDE i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa prezideze sedinta Consiliului si sa se asigure ca anexele…

- Liderii PNL, USR, PMP și Pro Romania au semnat joi acordul politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de președintele Klaus Iohannis. „Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare si formatiunile dumneavoastra au obtinut rezultate frumoase. In paralel cu alegerile, am convocat…

- Dupa un raport cat un dosar penal, judecatoarea Andrea Anamaria Chis, schimbata din functia coordonator al unui proiect pe fonduri europene pentru incalcarea prevederilor legale, a pierdut si actiunea prin care solicita intantei anularea deciziei presedintelui CSM. Judecatorii Curtii de Apel Suceava…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat vineri ca partidul sau nu va onora invitația la consultari lansata de președintele Klaus Iohannis.Liderul ALDE scrie, pe pagina sa de Facebook ca președintele "nu e interesat de consultari reale, ci doar de simularea lor"."Nu…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, semneaza o scrisoare deschisa adresata presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii si membrilor CSM, prin care solicita sesizarea CCR in cazul cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu.DNA a anuntat, in noiembrie…