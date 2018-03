Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, marti, ca nu este in favoarea pensiilor speciale, dar exista anumite categorii care au in mod justificat o pensie speciala, adaugand ca trebuie sa primeze sistemul de contributivitate. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti, referitor la proiectul de lege initiat de PNL si sustinut de parlamentari de la toate partidele politice, cu exceptia USR, privind pensiile speciale ale alesilor locali, ca ei nu au fost invitati nici macar sa sustina aceasta

- Proiect PSD, UDMR, PNL si PMP: Pensii speciale pentru alesi Potrivit unui proiect de lege, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ ar urma sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de…

- In prima luna a anului 2018, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor și centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de…

- La sfarsitul lunii ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,99%, cea mai mica din ultimii 25 de ani, raportat la aceeasi luna. Potrivit datelor gestionate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, rata somajului in prima luna a acestui an a fost mai mica cu…

- Doi tineri, ambii in varsta de 23 de ani, au fost descoperiti fara viata, miercuri dimineata, intr-un bar din comuna aradeana Tarnova, impuscati in cap. Surse din ancheta sustin ca cei doi s-ar fi certat, iar tanarul si-ar fi impuscat iubita, dupa care s-ar fi sinucis. Potrivit localnicilor, in ultima…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absența vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sanatații. Sesizarea din oficiu este urmarea informațiilor difuzate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, retras luni de initiatori din circuitul legislativ, va fi depus din nou la Camera Deputatilor. "Avand punctele de vedere ale diferitelor institutii relevante in materie,…

- Presedintele Comisiei speciale, deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans, ca Deciziile CCR sunt „general obligatorii”, iar legile justitiei vor fi corelate cu ele. „Am finalizat intalnirea cu domnul prim-vicepresedinte Frans…

- Comisia de munca din Senat a dat, marți, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL și PMP s-au abținut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desființarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Teatrul EXCELSIOR v-a pregatit un Marțișor teatral de neuitat: Fluturii sunt liberi, unul dintre cele mai emoționante spectacole din repertoriul sau. In prima și a doua zi de joi a primaverii, pe 1 și 8 martie, de la ora 19:00, pe scena Salii „Ion Lucian” (Strada Academiei, nr. 28) sunteți indemnați…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca nu se teme ca va fi revocat din functie, reiterand ca nu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, relateaza Agerpres.Intr un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat…

- In data de 21 februarie 2018, USH Pro Business a organizat evenimentul ” Potențialul pieței irlandeze pentru exportatorii vinurilor romanești”, eveniment la care au participat atat producatori de vinuri cat și specialiști in domeniul vie – vin. In cadrul seminarului s-a discutat despre atractivitatea…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Raportul privind activitatea manageriala la DNA este lipsit de claritate, iar evaluarea acestei institutii si a conducerii ei din partea presedintelui Klaus Iohannis difera de cea a ministrului Justitiei, precizeaza, joi, Administratia Prezidentiala. "Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, ea subliniind ca nu va scadea nicio pensie. "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Ciorbea: Membrii Comisiei de la Venetia, ingrijorati de proiectul care modifica Legea ONG Membrii Comisiei de la Venetia s-au aratat ingrijorati de continutul proiectului care modifica Legea ONG-urilor, fiind sesizati cu privire la faptul ca proiectul ar incalca standardele internationale in domeniu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten…

- Noul program de guvernare pentru perioada 2018 - 2020 prevede o marire constanta a pensiilor si a salariilor in urmatorii 3 ani. Astfel, potrivit documentului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, valoarea punctului de pensie va creste astfel: - punctul de pensie va fi 1.100 lei…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM de vineri ca nu el a fost cel care a predat proiectul Legilor justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. “Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- Vom vedea daca PSD face destule prostii ca sa faca tabara cealalta sa castige fara niciun merit. Parerea mea e ca daca evita prostia suprema, adica suspendarea lui Iohannis, care ar solidariza pe toata lumea de partea lui, nu exista la ora asta un proces de constructie a elitei alternative suficient…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si la Senat acest…

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Motivul invocat este ca acesta nu a inteles ca nu face politica penala a Romaniei. "As vrea sa va sesizez, domnul ministru, sa va cer sa luati masuri drastice impotriva procurorului general, care si-a permis si isi permite in continuare sa defaimeze Parlamentul Romaniei facand nu mai mult…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor se afla in dezbatere, marti, in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, ca peste 16.000 de pensionari ai MAI, cu venituri cuprinse intre 5.400 si 7.000 lei, au primit diferentele de bani ca urmare a recalcularii pensiilor. Ce se intimpla cu celelalte pensii? Urmariti emisiunea speciala de la Romania TV. Ce se intampla…

- Pentru a se elimina influența politica! Senatorul Șerban Nicolae a propus o serie de amendamente la Legea 303/2004, fața de varianta Camerei Deputatilor. Principalele modificari apar la raspunderea penala și pecuniara a magistraților și se introduce obligativitatea statului de a se intoarce impotriva…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, lanseaza acuzatii dure si sustine ca PSD si ALDE, alaturi de UDMR au blocat Opozitia si au reusit, astfel, sa fure votul romanilor. "De astazi, PSD&ALDE&UDMR ne arata ca Parlamentul este organul suprem reprezentativ al lui Dragnea&Tariceanu…

- Curtea Constituționala a Romaniei arata in motivarea deciziei de respingere a sesizarilor privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru legile Justiției ca Parlamentul poate constitui astfel de comisii atat in privința legilor care se adopta in ședința comuna,…

- CCR a decis ca este legala constituirea comisiei speciale privind legile justiției. Sesizarile PNL și USR au fost respinse, miercuri, de judecatorii constituționali. La sfarsitul lunii noiembrie, Uniunea Salvati Romania a anuntat ca a depus la CCR o sesizare de neconstitutionalitate privind Hotararea…

- Sesizarile USR și PNL privind comisia speciala, la Curtea Constituționala Curtea Constitutionala discuta astazi sesizarile USR si PNL cu privire la hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei. …