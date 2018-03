Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in primul interviu video de dupa fuga sa din Romania, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea, dar si la averea sa. De multe, ori, Ghita a fost acuzat ca a devenit milionar datorita contractelor pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere joi cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Romania. Discutiile au vizat aspecte ale cooperarii bilaterale romano-sarbe, parcursul european al Serbiei si perspectivele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- Tariceanu: Daca sefa DNA se crede mai presus de lege, nu pot accepta Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi avantaje. "Eu nu sunt foarte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Emilia Morariu - un modest artist artizan, 100% „hand-made”: „Am ramas in țara mea, ba mai mult, de 8 ani promovez Romania pe toate meridianele – vedeți ca aproape peste tot am „tricolorul” și nu o fac din obligație, ci din sentimentul datoriei patriotice insuflat de mama, de bunica, de parinții mei...…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, iese la rampa dupa ce a refuzat sa participe la Digi24 la o dezbatere despre statul paralel. Tariceanu vine cu o serie explicații, spunand ca „vor ințelege cei care trebuie sa ințeleaga.”„Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Vâlcov, numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa îsi poata aduce contributia în Cabinetul Dancila. Întrebat…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reactiile din ultima perioada ale liderilor Uniunii Europene, referitoare la Romania, au aratat ca exista o denaturare a informatiilor care ajung la forurile europene.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, nu a tradat secrete de securitate nationala prin ceea ce a spus in public, ci a atras atentia asupra "exceselor" si "abuzurilor de putere"…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, marti, ca Romania este „sub asaltul” „statului paralel", al celor care „au ajuns sa fie corpuți de putere” si ca ALDE, partidul pe care il conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel".

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind existenta…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are nedumeriri dupa ce a citit scrisoarea prin care ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la „toate partile implicate” in procesul de reforma a justitiei „sa evite orice actiune care…

- Președintele Senatului din Romania, Calin Popescu Tariceanu, și-a exprimat admirația pentru Polonia, pentru ca știe sa-si respecte valorile, traditiile, independenta si suveranitatea, asta dupa ce Comisia Europeana a lansat procedura de sancționare a Poloniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…