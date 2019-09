Stiri pe aceeasi tema

- 26 de judete din Romania se alatura celor peste 100 de tari care fac curatenie in aceeasi zi in lume Let's Do It, Romania! revine cu o noua zi de curatenie nationala pe 21 septembrie si va avea loc in 26 de judete din Romania. Pe 21 septembrie sunt asteptati voluntari din Ilfov, Bihor, Botosani, Valcea,…

- La Deva a avut loc în perioada 1518 iulie 2019 faza naional a concursului cercurilor tehnicoaplicative din coli. Au participat elevi din 20 de judee ALBA ARGES BRAILA BIHOR CARASSEVERIN CALARASI CLUJ DAMBOVITA DOLJ GALATI GORJ ILFOV HARGHITA HUNEDOARA NEAMT OLT SATU MARE SUCEAVA TIMIS i TULCEA....

- Cei peste 146.000 de elevi care au sustinut Evaluarea Nationala vor afla, vineri, in ce liceu vor invata din clasa a IX-a, dupa prima etapa a repatizarii computerizate. In perioada 31 iulie – 1 august vor fi repartizati elevii care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara,…

- Dintre cei 146.105 absolvenți de clasa a VIII-a care au participat la evaluarea naționala, 26.076 au medii sub nota 5. Rezultatele admiterii la liceu vor fi afișate pe 12 iulie 2019. O cincime din elevii care au susținut Evaluarea Naționala, mai exact 18%, au media de admitere la liceu sub 5. Cele mai…

- La Admiterea in liceu din anul 2018, primele 50 de specializari au fost din 12 județe și București, potrivit listei specializarilor de pe site-ul ministerului Educației,static.admitere.edu.ro. La nivel de țara, la admiterea in liceu de anul trecut, cele mai multe specializari au fost din București –…

- Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2019, dupa contestații, au fost afișate astazi pe EDU.RO, dupa ce o a doua comisie de corectare a evaluat din nou lucrarile elevilor nemulțumiți de note. Vezi notele finale pe edu.ro! Contestatii la Evaluarea Nationala 2019: peste 4.000 in Capitala Un numar…

