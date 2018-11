Tăriceanu, către Ciutacu: Remarca e corectă ''Domnule Tariceanu, dumneavoastra ați fost ascultat, filat, vreme de 7 - 8 ani de zile in dosarul Microsoft. La un moment dat, ați primit o hartie potrivit careia acțiunea penala s-a incheiat, motiv pentru care onorata procuratura va informeaza ca ați fost ascultat și nu s-a gasit nimic. S-a redeschis dosarul sau mai era inca un Microsoft la sertar?'', a fost intrebarea adresata de Victor Ciutacu președintelui Senatului. ''Așa este. Remarca dumneavoastra e corecta. Am primit inștiințare anul acesta ca am avut telefonul ascultat 8 ani de zile și ca nu am nicio calitate in dosarul Microsoft.'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

