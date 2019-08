Tăriceanu, către ALDE: Ne face bine opoziția Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu spune ca opoziția va face bine partidului sau. „Nu cred ca strica, cred ca ne face bine. Sa stam in Parlament, sa ne revenim. Sa vedem ce greseli am facut si sa ne recalibram discursul politic”, a zis Tariceanu. 3 miniștri ALDE au demisionat din Guvern, si un secretar de stat. In rest, un ministru ALDE si un secretar de stat au ramas in Guvern si au demisionat din partid. In teritoriu unele filialele judetene ALDE au ramas aliate cu PSD. Citește și: SURSE Ciocnire in PSD intre curentele pro-guvernare și pro-opoziție . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

