"Am inceput de ieri discutiile si vom continua, dar in momentul de fata nu va pot spune, nu am apucat sa vedem intr-adevar proiectul bugetului in toate aspectele, in toate dimensiunile sale si, dupa ce ne vom face o idee mai precisa, mai clara despre principalele idei bugetare vreau sa discutam cu ministrul Finantelor sa vedem care este filozofia lui, cum este gandit el, caror scopuri raspunde, care sunt principalele motive pe care le urmareste bugetul, dupa aceea pot sa fac comentarii mai multe", a precizat Tariceanu, dupa sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului.