Tăriceanu, candidatură la prezidențiale: ''A fost interpretată că am renunțat, dar am spus că nu...'' ''O declarație a mea din 26 a fost interpretata ca am renunțat la candidatura, dar am spus ca nu discut despre acest subiect. Sigur, aceasta problema in continuare va trebui sa o discutam și cel mai probabil va urma o decizie in acest sens pentru a stabili cel care va fi candidatul la alegerile prezidențiale'', a spus Calin Popescu-Tariceanu, in emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV. Liderul ALDE a spus in aceeași intervenție și daca este dispus sa faca un compromis pentru a avea un candidat comun PSD-ALDE la prezidențiale. ''Ideea pe care eu am vehiculat-o a fost ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

