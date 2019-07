„Am decis sa intru in cursa prezidențiala. Voi candida din partea ALDE și a tuturor celor care cred ca pot sa-i reprezint. Personal, ma consider un politician cu experiența: am fost deputat, senator, ministru, vicepremier, prim-ministru, președinte de Senat, vicepreședinte de partid european, am condus partide, am fondat partide, la putere ori in opoziție, am contribuit la alcatuirea primei Constituții post-comuniste, am simțit și gustul victoriilor și pe cel al infrangerii” - a fost mesajul transmis ieri de Calin Popescu Tariceanu dupa ce ALDE a votat candidatura sa in cursa pentru alegerile…