- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în contextul în care a fost respinsa citirea moțiunii în plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului, relateaza Mediafax. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in contextul in care a fost respinsa citirea moțiunii in plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta ca intr-adevar, așa cum spunea…

- "Nu vom intra la guvernare. Probabil ca PNL va trebui sa faca un guvern minoritar si sigur ca vor trebui sa aiba loc discutii cu privire la ceea ce se angajeaza in continuare acest guvern care va trebui sa primeasca votul in Parlament. (...) I-am rugat pe colegii mei sa reflecteze la modul foarte…

- Președintele USR Dan Barna a scris, marți, ca pana nu vede votul celor de la ALDE la moțiune, nu crede ca fostul șef al Senatului, Calin Popescu Tariceanu se afla in opoziție, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ies la suprafața noi informații-cheie in cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la…

- 'Am fost la Senat atunci cand domnul Melescanu a fost de acord sa fie candidatul PSD pentru functia de presedinte al Senatului. Ei bine, pozitia PNL in Senat a fost aceea ca daca domnul Melescanu accepta acea nominalizare si daca luam de bune si declaratiile lui Tariceanu privind scoaterea din ALDE…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…