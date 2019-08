Tăriceanu: Bugetul are o gaură de 9 miliarde de lei Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" de la Mediafax, ca s-a ajuns la situația în care bugetul României are o gaura de nu mai puțin de 9 miliarde de lei.



Tariceanu a precizat ca Guvernul a fcut numeroase modificari la OUG 114, care nu fusesera agreate în Coaliție.



"Am convenit ca pâna pe 20 august sa discutam aceste lucruri. În primul rând ca nu a venit, ca a avut o problema medicala. Ne-am întâlnit miercuri, dar cu colegii dânsei, nu au avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

