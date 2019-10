Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca presedintele USR, Dan Barna, a pozat „intr-un nou-nascut” si de fapt lucra pe fonduri europene. „El a pozat asa intr-un fel de nou-nascut...

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a admis contestația formulata de Viorel Catarama privind respingerea candidaturii prezidențiale. Judecatorii CCR dispun inregistrarea de catre BEC a candidaturii și semnului electoral ale lui Catarama la alegerile din noiembrie. In schimb, CCR a respins…

- Romanii sunt imersați incet, dar sigur, in atmosfera de precampanie electorala. Deja, in Oradea au aparut panouri publicitare uriașe, infațișandu-l pe președintele Iohannis, cel care militeaza pentru „o Romanie normala”, in al doilea sau mandat. Intre timp, tabara anti-sistem USR Plus strange de…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se mizeaza pe Mircea Diaconu, candidat independent la prezidentiale, deoarece in cazul in care acesta ia din electoratul Vioricai Dancila, atunci in turul al doilea ajunge Klaus Iohannis cu Dan Barna. „Calin Popescu Tariceanu, nu stiu daca putem…

